NBA – Celtics, Tatum alza la voce: “razzismo e virus, non sono entusiasta di tornare in campo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Diversi giocatori NBA hanno espresso il proprio parere negativo riguardo al ritorno in campo, alcuni si sono addirittura chiamati fuori, mentre molti altri, pur non essendo proprio propensi a tornare a giocare, lo faranno per inseguire il sogno di una postseason più incerta che mai. Nel terzo gruppo è presente anche Jayson Tatum che ai microfoni del The Boston Sports Journal ha dichiarato: “sono molto indeciso. Non sono per nulla entusiasta della ripresa, stiamo combattendo per la giustizia sociale e per una società più equa, contro il virus e per di più mancheranno pure le famiglie. Non sono troppo emozionato dalla ripresa perché dovrò stare per molto tempo lontano da mio figlio. ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA Celtics NBA - Celtics-Braves: uno scambio di franchigia tra governors Pianetabasket.com Brown: "Andiamo in Florida, ricordiamo Floyd e rispettiamo chi non ci sarà"

Jaylen Brown, stellina dei Boston Celtics, nella bolla di Orlando, progettata per la ripartenza Nba, non ci voleva mica entrare. “Tanti giocatori, alcuni anche di questa squadra, me compreso, avevano ...

Basket, Nba; Gallinari: "Mai pensato di non giocare a Orlando"

OKLAHOMA CITY (Stati Uniti) – Danilo Gallinari ci sarà nella bolla di Orlando. La decisione o meno di tornare a giocare il campionato Nba, a fine luglio nel campus del Walt Disney World Resort, è stre ...

