Naya Rivera, TMZ riporta che le autorità sono passate dalla ricerca di persona scomparsa al recupero del cadavere (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera è stata dichiarata – stando a quanto confermato su TMZ – presumibilmente morta dalle autorità che la stanno cercando. In queste ore – con l’arrivo del buio – le mobilitazioni stanno sempre più assumendo le caratteristiche di un recupero di cadavere più che della ricerca di una persona che si ritiene possa essere ancora viva. LEGGI ANCHE >>> La gita al lago con il figlio e la scomparsa: mistero sulle sorti dell’attrice Naya Rivera Naya Rivera morta affogata per TMZ La missione di salvataggio per Naya è diventata missione di recupero, per il cadavere. Dicono ... Leggi su giornalettismo

MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - rtl1025 : ?? Ieri l'attrice aveva pubblicato su Twitter una foto di lei e del figlio, con la scritta: 'Solo noi due'… - LaStampa : Era col figlio di 4 anni, ritrovato illeso e da solo sulla barca affittata dall’attrice statunitense. - IceKingsBitch : RT @____weltschmerz: Approfitto di quanto è successo a Naya Rivera per darvi un consiglio: mai - MAI - tuffarsi in un lago. È pericolosissi… - livetheirsmiles : RT @leochalameet: Tutto il giorno che leggo di Naya Rivera, non so che pensare solo che il cast di Glee è afflitto da una maledizione -