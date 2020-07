Naya Rivera scomparsa nel Lago Piru: chi è la star di Glee (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera scomparsa nel Lago Piru: chi è la star di Glee L’attrice Naya Rivera, star della serie televisiva Glee, è scomparsa dopo un bagno in un Lago californiano, Lago Piru. Si teme ora per la sua vita. Le ricerche del corpo della ragazza sono state interrotte nella tarda serata di mercoledì 8 luglio e riprenderanno nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Che cosa è accaduto? Ecco l’episodio ricostruito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura e dal Ventura County star.Segui Termometro Politico su Google News Naya ... Leggi su termometropolitico

MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - Agenzia_Ansa : Naya Rivera è sparita, è giallo in California FOTO e VIDEO L'attrice di #Glee si teme sia annegata in un lago… - rosestobecky : RT @louviiaa: visto che questo tweet sta arrivando a molte persone, firmate qua, può essere anche inutile ma ci mettete un minuto quindi no… - cristina_ra_ : RT @_histvry: Qui non si tratta di Naya Rivera, personaggio pubblico, star di Glee, MA DI UNA DONNA DI 33 ANNI. UNA MADRE CHE È SCOMPARSA L… -