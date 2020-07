Naya Rivera, Santana Lopez di Glee scomparsa dopo giro in barca con il figlio: bimbo ritrovato da solo (Di giovedì 9 luglio 2020) Ore di terrore e panico per la famiglia e gli amici dell’attrice di Glee Naya Rivera, sparita nel nulla dopo una gita al lago in compagnia del figlio di appena 4 anni, trovato da solo in barca dallo staff che del noleggio. Proseguono incessantemente le ricerche per potere ritrovare la donna ancora viva. Naya Rivera,... L'articolo Naya Rivera, Santana Lopez di Glee scomparsa dopo giro in barca con il figlio: bimbo ritrovato da solo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

