Naya Rivera, dichiarata “presunta morte”: da ora si cerca il corpo (Di giovedì 9 luglio 2020) Sulle sorti della star di Glee, Naya Rivera, non si hanno più notizie dopo una nuotata nel lago Piru della California. In queste ore la polizia di Los Angeles ha già dichiarato la “presunta morte” spegnendo in questo modo le speranze di poterla ancora trovare in vita. Questo cambia anche il modo in cui lo... L'articolo Naya Rivera, dichiarata “presunta morte”: da ora si cerca il corpo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

