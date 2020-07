Naya Rivera di «Glee» scomparsa nel lago Piru, in California (Di giovedì 9 luglio 2020) Quel che accade a Glee è il frutto del caso, non di una qualche cospirazione del destino. Eppure, non pensare al cast della serie come ad un gruppo di persone sul quale ancora aleggi lo spettro di una maledizione è cosa difficile da farsi. Perché, alla morte, all’accusa di pedofilia, a sospetti di razzismo e al suicidio, si è aggiunta la sventura di Naya Rivera, scomparsa mercoledì nel mezzo del Lago Piru, in California. Leggi su vanityfair

