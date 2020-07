Nasce il nuovo shop on line di Parmigiano Reggiano (Di giovedì 9 luglio 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nuova iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano: uno spazio online (shop.ParmigianoReggiano.com) dove è possibile acquistare il formaggio direttamente dalle mani di chi lo produce. L'obiettivo è quello di aumentare le vendite dirette e di offrire ai 335 caseifici del Consorzio un nuovo strumento di business, in linea con le nuove abitudini di acquisto dei consumatori. “I caseifici devono avere sempre più accesso al mercato senza mediazioni, non solo attraverso gli spacci aziendali, ma anche con le vendite online, i rapporti diretti con le piccole catene di supermercati e il canale horeca. L'obiettivo è quello di aumentare la quota di vendita diretta – che ... Leggi su liberoquotidiano

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nuova iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano: uno spazio online (shop.parmigianoreggiano.com) dove è possibile acquistare il formaggio direttamente dalle mani di ...

