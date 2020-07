Napoli, senti l’agente di Buffon: “Meret è il futuro dell’Italia, ecco cosa mi colpisce di lui” (Di giovedì 9 luglio 2020) Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Tra i temi trattati spunta anche il nome di Alex Meret. Secondo l’agente infatti il portiere azzurro sarà il futuro della nazionale italiana. ecco dunque le sue parole. “Sono due giocatori importanti: una volta parlai con … L'articolo Napoli, senti l’agente di Buffon: “Meret è il futuro dell’Italia, ecco cosa mi colpisce di lui” Leggi su dailynews24

NormanCantini : @enzogoku69 @FootballAndDre1 @Vatenerazzurro1 Deve anche capire che non è più un giovincello, gli anni passano per… - MomentiCalcio : #Napoli, senti Gigi #Buffon: '#Meret potrebbe diventare uno dei migliori portieri in #Italia' - contrabandiere1 : @Noiconsalvini Uno che canta con passione:Senti che puzza,scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani,o col… - rosportente : @Carloalvino Aspett quant fennesc o campionat po senti e ricere ' questo trofeo lo dedico hai tifosi del Napoli' ci… - heavilystrong : @enjoIrasshole Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani colerosi terremotati voi con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti

Raffaele La Russa

«Non ho più la tessera da tre anni, per questo non me l'aspettavo». Giordana Mobilio, 44 anni, capolista del Pd per le prossime regionali, che per ora è riuscita mette d'accordo i democrat. Quindi lei ...Una brutta avventura ma finita bene: «Sono stato travolto, tamponato mentre stavo sulla mia moto, non ho visto chi mi ha fatto volare dall'altra parte della strada ma di sicuro non mi ha soccorso». Ni ...