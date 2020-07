Naja Rivera, star di “Glee”, scomparsa nel lago Piru (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attrice 33enne Naja Rivera, star di Glee ed ex bambina prodigio è scomparsa (probabilmente morta annegata) nel lago Piru, in California. Lo ha annunciato il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura, fuori Los Angeles. Naja stava facendo una gita in barca insieme al figlio di 4 anni, si è buttata in acqua per un bagno ma non è più tornata. La polizia sta cercando l’attrice con un team di sub, elicotteri e droni. L’attrice, che ha interpretato Santana Lopez in Glee dal 2009 al 2015, aveva noleggiato una barca sul lago Piru, nella contea Ventura insieme al suo bambino. Il lago si trova nella Foresta Los Padres National a circa un’ottantina di chilometri a nord di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Naja Rivera "Le cronache di Narnia" di CS Lewis: se il seme muore, la vita si rinnova e avanza Oubliette Magazine Scomparsa in un lago Naya Rivera, la star della serie tv maledetta Glee

Si teme per la vita Naya Rivera, star della serie Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e ...

Naya Rivera, scomparsa la star di Glee: era in barca col figlio

L’attrice Naya Rivera, famosa per aver preso parte alla serie “Glee” nel ruolo di Santana Lopez, risulta dispersa dopo una gita al lago Piru in California. Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio ...

Si teme per la vita Naya Rivera, star della serie Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e ...L’attrice Naya Rivera, famosa per aver preso parte alla serie “Glee” nel ruolo di Santana Lopez, risulta dispersa dopo una gita al lago Piru in California. Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio ...