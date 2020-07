Movies Inspired e le sale il poker è servito - (Di giovedì 9 luglio 2020) Maurizio Acerbi La grande notizia, di questo fine settimana su grande schermo, è che escono quattro nuovi film La grande notizia, di questo fine settimana su grande schermo, è che escono quattro nuovi film. E non si tratta di pellicole passate, durante il lockdown, per le piattaforme in streaming e poi, alla riapertura delle sale, proiettate anche nei cinema, per arrotondare. Il poker di pellicole in cartellone, da questo giovedì, sono inedite in tutto e per tutto. Ed è una grande notizia, perché erano mesi che, nel luogo più preposto alla visione di un film, cioè in una sala cinematografica, non uscivano così tanti nuovi titoli. Prima di scattare sull'attenti e applaudire in maniera generica i distributori, va precisato che merito di questa operazione è esclusivamente di ... Leggi su ilgiornale

GamingToday4 : Grazie a Movies Inspired i grandi cult tornano al cinema! - LongTakeIt : Estate d'autore per #MoviesInspired: agli inediti in sala si aggiungono alcuni grandi #cult in versione restaurata!… -

Ultime Notizie dalla rete : Movies Inspired Movies Inspired e le sale il poker è servito il Giornale L'uomo dai mille volti

è un film di genere biografico, thriller del 2016, diretto da Alberto Rodríguez, con Eduard Fernández e José Coronado. Durata 123 minuti. Distribuito da Movies Inspired.

Vulnerabili e Caravaggio: in sala, anti Covid

Appuntamento rigorosamente in sala. Con coraggio, quattro film targati Movies Inspired scelgono l’impervia strada del grande schermo post pandemia. Di più: sempre targati Movies Inspired altri quattro ...

è un film di genere biografico, thriller del 2016, diretto da Alberto Rodríguez, con Eduard Fernández e José Coronado. Durata 123 minuti. Distribuito da Movies Inspired.Appuntamento rigorosamente in sala. Con coraggio, quattro film targati Movies Inspired scelgono l’impervia strada del grande schermo post pandemia. Di più: sempre targati Movies Inspired altri quattro ...