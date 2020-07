Morto a 61 anni il premier della Costa d’Avorio Amadou Gon Coulibaly (Di giovedì 9 luglio 2020) Morto il premier della Costa d’Avorio Amadou Gon Coulibaly Ieri, mercoledì 8 luglio, il primo ministro della Costa d’Avorio, Amadou Gon Coulibaly è Morto all’età di 61 anni. Il premier era rientrato nel paese il 2 luglio, dopo 2 mesi trascorsi in Francia per sottoporsi ad una serie di esami. Il decesso del primo ministro è stato confermato dal presidente Alassane Ouattara, che non si è espresso sulle cause della morte, anche se potrebbe essere legata al peggioramento delle condizioni di salute dovute a complicanze cardiache, visto che nel 2012 aveva subito un trapianto di cuore. Un decesso che ha ... Leggi su tpi

E' morto il due volte campione del mondo di snowboard Alex Pullin. Aveva 32 anni. L'atleta australiano stava facendo pesca subacquea in apnea. Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 anni. Monte Bianco, precpita per 400 metri. Morto alpinista di 65 anni. Mio nonno è morto a 106 anni. È sopravvissuto alla fame, alla guerra, a due matrimoni, fumava, beveva, ha fatto tutti i vaccini.

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Costa d’Avorio, morto a 61 anni il premier Amadou Gon Coulibaly. Era candidato alla presidenza del Paese Il Fatto Quotidiano È morto a 32 anni il campione del mondo di snowboard Alex Pullin VIDEO

Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard, è morto in Australia mentre stava facendo pesca subacquea in apnea. Pullin aveva 32 anni ed era nato a Mansfield, nello stato australiano di Vic ...

Frontale sulla 45 bis, morto 53enne di Sabbio Chiese

È Fulvio Bianchi la vittima del grave incidente che si è verifica ieri pomeriggio sulla tangenziale della Valle Sabbia in territorio di Gavardo La strada statale 45 bis è stata nuovamente teatro di un ...

