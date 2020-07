Montuori: dopo demolizione Tangenziale, lavori hotel e aree pedonali (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “Siamo andati con la sindaca Virginia Raggi e l’assessora Linda Meleo a vedere le aree dove fino a pochi mesi fa sorgeva la Tangenziale Est nei pressi della Stazione Tiburtina. Qui per poter guardare finalmente l’area del piazzale ovest e della Tangenziale liberate da una sopraelevata che impediva alla luce di arrivare in questo spazio. Uno spazio oggi nuovo, dilatato, che rende cosi’ il giusto respiro alla stazione e alle aree limitrofe. Poco oltre la strada si possono gia’ vedere i cantieri per la demolizione dei manufatti di Rfi nelle aree dove sorgera’ il nuovo albergo e saranno completati gli spazi pubblici collegati alla piazza ipogea con il nuovo accesso ai binari”. Cosi’, su Facebook, l’assessore comunale ... Leggi su romadailynews

Cos in una nota l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "Dopo la riduzione delle cubature da 67 a 45mila mq possiamo finalmente avviarci verso la concreta riqualificazione attesa da anni dai ...

Riqualificazione dell’ex Fiera, Montuori: “Avvieremo il concorso di progettazione”

L’assessore di Roma Capitale soddisfatto per il passo avanti della Regione: “Confermate tutte le previsioni sul mix delle funzioni come sulla quota di housing sociale definite da noi” Dopo l’approvazi ...

