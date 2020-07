Monster Truck Championship si mostra in un nuovo Trailer (Di giovedì 9 luglio 2020) NACON e TEYON studio sono liete di svelare un nuovo Trailer di gameplay di Monster Truck Championship, la prima simulazione pronta a mettere in mostra l’incredibile potenza dei Monster Truck. Il gioco sarà disponibile ad ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Steam, e più avanti per Nintendo Switch. Monster Truck Championship è una simulazione unica dove i giocatori monteranno a bordo di giganteschi Truck per prendere parte a svariate competizioni. Tuttavia, il giocatore non potrà compiere stunt aerei impossibili semplicemente spingendo l’acceleratore: dovrà infatti padroneggiare la fisica dei veicoli per stabilire nuovi ... Leggi su gamerbrain

