Monopoli-Ternana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, playoff Serie C 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Monopoli-Ternana è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in diretta streaming il match del primo turno dei playoff di Serie C 2019/2020. Le squadre scenderanno in campo per contendersi tre punti fondamentali per poter coltivare il sogno promozione. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 9 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Raiplay. Leggi su sportface

