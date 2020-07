Mls, Nashville Fc escluso dal campionato: nove giocatori risultati positivi al Covid-19 (Di giovedì 9 luglio 2020) A causa dell’alto numero di calciatori positivi al Coronavirus, il Nashville Fc è stato escluso dalla Mls. Si tratta del secondo club che ha dovuto dire addio al campionato calcistico americano dopo Dallas, il quale aveva fatto registrare dieci casi di positività in rosa. Ben nove invece i membri della squadra di Nashville colpiti dal Covid-19, che quindi dovrà affrontare un periodo di quarantena e non potrà volare a Orlando, dove sono previste cinque settimane d’allenamento per tutti i club. Leggi su sportface

MLS is Back Tournament, girone A: esordio vincente per Orlando City e Philadelphia Union

L’MLS is Back Tournament, in scena a porte chiuse all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World, fa registrare nella prima giornata del girone A il successo in extremis dei padroni di casa di ...

DAGLI USA - La Mls riparte nel segno dell'anti-razzismo

La Mls, il massimo campionato calcistico negli Stati Uniti, riparte nel segno della protesta contro il razzismo. Decine di giocatori sono scesi in campo prima del calcio d'inizio e hanno alzato il pug ...

