Miriam Leone estate d’amore insieme al nuovo fidanzato: lui chi è? (Di giovedì 9 luglio 2020) Miriam Leone sta vivendo la sua estate d’amore nel cuore di Venezia? A quanto pare qualcuno è riuscito a far breccia nel cuore dell’attrice siciliana, facendola innamorare. Dunque, non resta che chiedersi: chi è l’uomo della vita di Miriam Leone? “Ricominciare oggi…” Miriam Leone non ha vissuto dei momenti facili per via di quella che è stata la quarantena resa necessaria per il Coronavirus. Il mondo del cinema è rimasto colpito dalla chiusura delle sale cinematografiche e non solo. Sono molte le produzioni che si sono dovute fermare, chiudendo i set e non solo, le campagne promozionali dei film sono state fermate e tanti film non sono stati trasmessi, rimandata a data da destinarsi, o sono rimasti nelle ... Leggi su aciclico

