Minuscoli ma potenti: alla scoperta dei Ningaui, tra i marsupiali più piccoli della Terra ma dal terribile morso [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Piccolo ma potente, in grado di uccidere con i suoi morsi. Non stiamo parlando di una creatura spaventosa, ma di un piccolo marsupiale australiano chiamato Ningaui. marsupiali carnivori con un debole per insetti, ragni e lucertole, i Ningaui somigliano ai dunnart, ma vi differiscono per le zampe posteriori più grandi e per un pelo ispido e disordinato. Sono animali notturni ed elusivi, il che, combinato con i loro piccolo corpi, li rende difficili da osservare, anche per i loro predatori. Il nome Ningaui si riferisce alla leggenda aborigena che descrive creature simili a folletti che vivono nelle mangrovie e attirano i “passanti” alla loro morte, consumandoli vivi. Anche se può sembrare più diabolico di quanto questi marsupiali ... Leggi su meteoweb.eu

