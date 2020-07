Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. Liverpool il modello da seguire» (Di giovedì 9 luglio 2020) “Abbiamo parlato con Liverpool perché hanno seguito lo stesso percorso che stiamo attraversando ora”. Sono queste le parole di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, intervistato dall’Associated Press dopo la firma della partnership con Roc Nation. “Stiamo lavorando molto duramente per tornare dove dovremmo essere, e da quella prospettiva, avere vinto sette Champions League ti … L'articolo Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. Liverpool il modello da seguire» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CorkScrew12 : RT @CalcioFinanza: Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. E iI Liverpool è il modello da seguire» - tony62550278 : RT @CalcioFinanza: Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. E iI Liverpool è il modello da seguire» - Ma_Do_Sd : RT @CalcioFinanza: Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. E iI Liverpool è il modello da seguire» - Alemilanista86 : RT @CalcioFinanza: Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. E iI Liverpool è il modello da seguire» - la_moulagaaa : RT @CalcioFinanza: Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. E iI Liverpool è il modello da seguire» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Stylsvig Milan, Stylsvig: «Obiettivo tornare in Europa. E iI Liverpool è il modello da seguire Calcio e Finanza VIDEO - Milan, partnership con la Roc Nation di Jay-Z

Dopo l'evento "From Milan with Love" a maggio con Dj Khaled, il Milan e la Roc Nation di Jay-Z hanno deciso di fondare una partnership a lungo termine per la creazione di eventi di intrattenimento e p ...

Milan, ufficiale la partnership con Roc Nation: il comunicato

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan: “Il Milan ha sempre cercato di espandere i confini e di fare le cose in modo diverso. Questa ambiziosa partnership ci aiuterà a mostrare il potere ...

Dopo l'evento "From Milan with Love" a maggio con Dj Khaled, il Milan e la Roc Nation di Jay-Z hanno deciso di fondare una partnership a lungo termine per la creazione di eventi di intrattenimento e p ...Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan: “Il Milan ha sempre cercato di espandere i confini e di fare le cose in modo diverso. Questa ambiziosa partnership ci aiuterà a mostrare il potere ...