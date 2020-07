Milan, preso il classe 2004 Lukas Bjorklund: ecco chi è (Di giovedì 9 luglio 2020) Colpo in prospettiva futura per il Milan: preso Lukas Bjorklund, classe 2004 e capitano dell’under 17 della Svezia. Il calciatore oggi a Milanello Il Milan non guarda soltanto al presente (il campionato) ma anche al futuro (mercato): il club rossonero ha piazzato il colpo Lukas Bjorklund. Si tratta di un calciatore svedese, classe 2004, un colpo in prospettiva futura per la società di Via Aldo Rossi. Bjorklund è già capitano dell’under 17 della Svezia e proviene dal Malmo, squadra che ha lanciato un certo Zlatan Ibrahimovic. Il futuro acquisto rossonero è già sbarcato in Italia e sta sostenendo le visite mediche di rito per ... Leggi su zon

