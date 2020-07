Milan Jay-Z, arriva la partnership con la Roc Nation (Di giovedì 9 luglio 2020) Milan Jay-Z, arriva la partnership con la Roc Nation: ecco il comunicato ufficiale del club rossonero sui canali social Il Milan e la Roc Nation, compagnia del noto rapper Jay-Z, hanno trovato un accordo commerciale. Ecco il comunicato: «AC Milan si unisce a Roc Nation, una delle società leader mondiali dell’intrattenimento, andando a formare una partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione. AC Milan si unisce a Roc Nation, una delle società leader mondiali dell’intrattenimento, andando a formare una partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione». Welcome to the ... Leggi su calcionews24

KingLebronKobe1 : @FeliceRaimondo @RadioRossonera Sembran cose stupide ma non lo sono. Quando un personaggio pubblico come jay z, lam… - Guaglia6 : RT @martaph01: jay z ti prego rifai l’inno del milan così possiamo definitivamente dimenticare quell’aborto fatto da emis kittemmuort - _inmyremains__ : RT @martaph01: jay z ti prego rifai l’inno del milan così possiamo definitivamente dimenticare quell’aborto fatto da emis kittemmuort - galoppop : RT @martaph01: jay z ti prego rifai l’inno del milan così possiamo definitivamente dimenticare quell’aborto fatto da emis kittemmuort - martaph01 : jay z ti prego rifai l’inno del milan così possiamo definitivamente dimenticare quell’aborto fatto da emis kittemmuort -

