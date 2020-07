Milan, arriva Bjorklund: chi è il nuovo giovane rossonero (Di giovedì 9 luglio 2020) Momento d’oro per il Milan, che vince in campionato e opera sul mercato. I rossoneri hanno battuto in sequenza Lazio e Juve ergendosi a giudici del campionato, poi si sono tuffati su Lukas Bjorklund, giovane trequartista arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche. Un acquisto per il futuro: il ragazzo, infatti, è un classe 2004. Una vita calcistica davanti. arriva dal Malmo, che, scherzo del destino, è la stessa squadra che ha lanciato Ibrahimovic, l’uomo che ha rilanciato le ambizioni rossonere in questo finale di stagione. Guai però a paragonare i due, anche solo per il ruolo. Bjorklund è infatti un trequartista, anche se atipico. È alto 185 centimetri ma ha la grazia di un ... Leggi su italiasera

