Mihajlovic sbotta durante l’intervista Sky con Caressa: “Quello piccolino senza giacca, sembrate Inter TV” (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha per certi versi dell’incredibile l’Intervista rilasciata da Mihajlovic su Sky dopo la sconfitta del suo Bologna in casa contro il Sassuolo. Dopo aver ammesso il ko meritato, quasi a testimoniare di essere al cospetto di un esempio di sportività, come abbiamo osservato dopo la partita persa contro la Juventus poche settimane fa, questa volta il tecnico ha cambiato registro, con un chiaro attacco a Caressa. Pur non avendolo menzionato in modo esplicito, il riferimento è apparso chiaro a tutti, contestualizzando il tutto a domenica scorsa, dopo Inter-Bologna. L’Intervista di Mihajlovic su Sky e l’affondo a Fabio Caressa Ci sono stati alcuni punti dell’Intervista ... Leggi su bufale

BOLOGNA. Non c’è dubbio sia un calcio diverso quello che quattro mesi esatti dopo alla gara con l’Udinese del 22 febbraio torna a casa, sotto la Maratona. È diverso per i giocatori in campo, che senza ...

