Mihajlovic furioso, Pistocchi: “Sinisa, questa volta hai esagerato” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Bologna ha incassato una sconfitta nel match della trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 contro il Sassuolo. Nervi tesi in panchina, con il mister Sinisa Mihajlovic espulso nel finale di partita. Il tecnico ha poi sfogato la sua rabbia nell’intervista rilasciata a Sky nel post partita, in cui si è scagliato contro il giornalista Fabio Caressa. , scatenando le reazioni social. Fra i numerosi commenti, è intervenuto anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che in tweet ha condannato le parole e i toni utilizzati dall’allenatore serbo: “Mi spiace, ma Sinisa, al quale voglio bene, questa volta ha esagerato. Primo non capisco perché debba mettere in mezzo Benedetta, persona deliziosa, per criticare suo marito. Secondo, perché FCaressa fa delle scelte giornalistiche, e ne ... Leggi su sportface

