Mihajlovic furioso con Caressa in diretta: “Quel piccolino là, marito della Parodi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Mihajlovic furioso con Caressa in diretta: “Quel piccolino là, marito della Parodi” L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha criticato duramente Fabio Caressa, giornalista Sky e presentatore di Sky Calcio Club al termine dal ko contro il Sassuolo. Il tecnico rossoblu, che era stato espulso negli ultimi minuti del derby, ai microfoni di Sky ha accusato la trasmissione di non aver dato il giusto risalto alla vittoria del Bologna contro l’Inter la scorsa settimana. “Dico una cosa e poi me ne vado” ha esordito Mihajolvic. “Domenica abbiamo vinto con l’Inter. Ho visto quella trasmissione, quella in cui si tolgono la giacca, con quello piccolino che conduce, il ... Leggi su tpi

