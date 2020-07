Mihajlovic attacca Caressa: “mai una parola sul Bologna da quel ‘piccolino’, sembra Inter Channel” [VIDEO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha perso le staffe. Dopo il ko contro il Sassuolo, nel quale è stato pure espulso per aver insultato l’arbitro, l’allenatore del Bologna ha deciso di sfogarsi. Ma non ha parlato del Sassuolo. Sui neroverdi qualche breve frase, nella quale ha ammesso la loro superiorità. Mihajlovic, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sulla gara contro l’Inter attaccando Fabio Caressa e gli ospiti del ‘Club’ per come hanno trattato la vittoria del Bologna: “domenica abbiamo vinto con l’Inter, con un uomo in meno. Ho visto la trasmissione, quella dove si tolgono la giacca con il piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi. Ho sentito mezz’ora, non si ... Leggi su sportfair

