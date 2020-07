Migliaia di cause contro il premier: i risarcimenti salveranno l'Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Diciamo la verità. Il Governo non ce la farà mai ad agire come gli altri paesi civili e cioè a risarcire le imprese che hanno subito il blocco dell'attività, per il coronavirus . E' impedito dalle proprie ideologie. Quindi, è l'ora della società civile. Come? Semplice.​ Gli ordini , i singoli e le associazioni , dovrebbero promuovere azioni di risarcimento individuale, anche in via d'urgenza e la classica class action, per ottenere il recupero del fatturato perso. Il cosiddetto lockdown – in pratica - si è verificato per un ordine dell'autorità e per l'interesse pubblico, il che obbliga lo Stato al risarcimento. Secondo la suprema Consulta, infatti, “vi è espropriazione non solo nei casi di traslazione totale o parziale del diritto ma anche quando vi sia ... Leggi su iltempo

