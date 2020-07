Michelle Hunziker: sì al quarto figlio (Di giovedì 9 luglio 2020) Michelle Hunziker non nasconde che le piacerebbe un quarto figlio, anche se a 43 anni non è nulla di scontato, ma lei è comunque fiduciosa Michelle Hiunziker, l’Iron Ciapet, che riprende il nome dall’evento che lei stessa ha lanciato lo scorso anno parla di un possibile quarto figlio desiderato sia da lei che dal marito Tomaso Trussardi e chissà che non vengano accontentati. La famiglia Tussardi/Hunziker in vacanza Articolo completo: Michelle Hunziker: sì al quarto figlio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

