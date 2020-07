Michelle Hunziker: «Lo sport è la mia farmacia». Il workout «Iron Ciapèt» al primo live in Romagna (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante il lockdown, «Iron Ciapèt», il format fitness ideato da Michelle Hunziker, è entrato nelle case degli italiani come un vero e proprio servizio pubblico. A «faticare con gioia» due volte alla settimana insieme a lei e ai suoi preparatissimi personal trainer, erano sempre connesse live almeno 8mila persone, mentre i video, tutti salvati sul suo canale Youtube e sulla pagina Facebook, superano il milione di visualizzazioni. Dai social alla vita reale, Michelle ha mantenuto la promessa fatta ai suoi follower e ha organizzato una sessione dal vivo di «Iron Ciapèt». Venerdì 10 luglio sarà all’Adriatic Golf Club di Cervia, in Romagna, per insegnarci che fare sport è stare insieme e che le scuse per non andare in palestra non valgono: si può fare ovunque e con il supporto di semplici attrezzi casalinghi. Leggi su vanityfair

