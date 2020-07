Michele Bravi incidente | il cantante patteggia 18 mesi di reclusione (Di giovedì 9 luglio 2020) Il cantante Michele Bravi e l’incidente che avvenne a novembre del 2018. In quella circostanza morì una donna, ora arriva la decisione del giudice. Arriva la sentenza per Michele Bravi in merito all’incidente avvenuto il 22 novembre 2018. Il giovane cantante originario di Città di Castello, in provincia di Perugia, venne coinvolto in un contatto … L'articolo Michele Bravi incidente il cantante patteggia 18 mesi di reclusione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

