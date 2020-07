Michele Bravi, accusa di omicidio stradale: il cantante patteggia 18 mesi (Di giovedì 9 luglio 2020) È arrivata poco fa la rettifica da parte del gup: il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, patteggia a un anno e sei mesi Il cantante Michele Bravi – vincitore di X Factor e partecipante a San Remo – il 22 novembre 2018 fu protagonista di un drammatico incidente stradale. Nell’impatto, morì Rosanna Coli, … L'articolo Michele Bravi, accusa di omicidio stradale: il cantante patteggia 18 mesi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

