Michele Bravi, accettato il patteggiamento dopo l’accusa di omicidio stradale (Di giovedì 9 luglio 2020) Giovedì 9 luglio si è tenuta l’udienza che ha deciso di accogliere la richiesta di patteggiamento di Michele Bravi a un anno e mezzo con sospensione della pena per l’incidente del 22 novembre del 2018 nel quale è morta una 58enne che era in sella ad una moto. Una tragedia per cui il cantante è stato accusato di omicidio stradale. Amici Speciali, Michele Bravi a Maria De Filippi: ‘Mi hai chiesto di cantare, quando tutti mi chiedevano come stavo’ Il ritorno sulle scene ad Amici Speciali Nel mese di gennaio il legale dell’artista aveva fatto sapere: “Michele Bravi sta vivendo male questa vicenda, lasciatemi dire che anche lui purtroppo è una vittima, a chiunque ... Leggi su tvzap.kataweb

