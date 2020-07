“Mia madre ha tentato di affogarmi”. Choc a ‘La vita in diretta’, la conduttrice lo rivela: Andrea Delogu gelata (Di giovedì 9 luglio 2020) Choc a la vita in diretta con Andrea Delogu che a stento trattiene le lacrime. Protagonista , Ema Stokholma. Nata e cresciuta in Francia, Morwenn Moguerou, in arte Ema Stokholma, è una dj, conduttrice radiofonica e modella di successo. Viso carismatico e corpo scolpito esordisce nel mondo della moda a 15 anni per firme prestigiose, poi la passione per la musica che l’ha portata a essere una delle dj più affermate, sempre in giro in locali “in”. Brand di fama mondiale come Nike e Adidas, solo per citarne un paio, hanno utilizzato il suo sound per i loro eventi. Ma la sua brillante carriera nasconde un’infanzia e un’adolescenza complicate. Nel 2020 ha condotto Primafestival con il duo comico Gigi e Ross. A La vita in diretta la ... Leggi su caffeinamagazine

