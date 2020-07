Meteo ROMA: resta il bel tempo sino al weekend, un po' di CALDO (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Meteo su ROMA sarà all'insegna del sole sino al resto della settimana, con CALDO che si patirà maggiormente per via del previsto incremento dell'umidità. Giovedì 9: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Venerdì 10: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Sabato 11: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero ... Leggi su meteogiornale

