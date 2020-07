Meteo del weekend 11-12 luglio in Italia: caldo africano e temporali (Di giovedì 9 luglio 2020) Meteo del weekend 11-12 luglio in Italia: caldo africano e temporali: le previsioni del tempo. Sarà un altro weekend all’insegna del tempo variabile quello di sabato 11 e domenica 12 luglio. Su gran parte d’Italia preverrà il tempo soleggiato, con il caldo africano, ma non mancheranno piogge e temporali, anche forti, soprattutto al Nord Italia. … L'articolo Meteo del weekend 11-12 luglio in Italia: caldo africano e temporali è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ArpaMarche : RT @SNPAmbiente: On line #ambienteinforma di oggi oggi #9luglio. Approfondimenti sul #meteo, #biodiversità e la nomina del direttore genera… - arpatoscana : RT @SNPAmbiente: On line #ambienteinforma di oggi oggi #9luglio. Approfondimenti sul #meteo, #biodiversità e la nomina del direttore genera… - gonufrio : @MontyGTweet @v_aneris @tuttogreenLST @ap_legambiente @muoversincitta @Citizensforair @EZanchini @SBuffagni @MgMidu… -