Meteo al 19 Luglio, Rovente CALDO africano alternato a REFRIGERIO (Di giovedì 9 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 19 Luglio Guardando con estrema attenzione i modelli matematici di previsione emergono ancora notevoli discrepanze circa l’evoluzione Meteo climatica attorno a metà Luglio. Ciò che possiamo affermare, ad oggi, è che l’Anticiclone africano proverà a prendere il sopravvento portandoci strappi di CALDO importanti. Altro elemento a nostro avviso importantissimo è che la struttura anticiclonica dovrebbe restare sbilanciata a ovest, il ché potrebbe eventualmente esporci a incursioni atlantiche di un certo peso. Perturbazioni atlantiche che dovrebbero riuscire a persistere tra le Isole Britanniche e il nord Europa, un’attività ciclonica tale che potrebbe provocare effetti diversi ... Leggi su meteogiornale

GROSSETO – Il dato che balza all'occhio, osservando le previsioni meteo per la giornata di giovedì 9 luglio, è quello relativo alle temperature minime, ancora in leggero calo. A Grosseto, nel momento ...