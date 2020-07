Meteo Aeronautica Militare, le Previsioni fino al 15 Luglio: temporali nel weekend, il bollettino per i prossimi giorni (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni, fino a mercoledì 15 Luglio 2020. Domani al Nord al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione. Dal primo pomeriggio nuvolosita’ prevalentemente medio-alta sulla pianura padana, mentre nubi progressivamente piu’ compatte, con associati rovesci e temporali, interesseranno le aree alpine e prealpine, con sconfinamenti sulle aree pedemontane piemontesi. Centro e Sardegna: tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare solamente il temporaneo passaggio di velature, queste ultime anche spesse sull’isola e sulla Toscana settentrionale dalla sera. Sud e Sicilia: addensamenti ... Leggi su meteoweb.eu

CorriereQ : Meteo Aeronautica 30 giorni: Luglio 2020 e sino 2 Agosto - zazoomblog : Meteo Aeronautica 30 giorni: Luglio 2020 e sino 2 Agosto - #Meteo #Aeronautica #giorni: #Luglio - MeteoinMolise : #Meteo aeronautica: previsioni del tempo prossimi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Aeronautica

Meteo Web

Il 3 luglio quattro F-35 italiani dispiegati in Islanda si sono alzati in volo per intercettare diversi velivoli militari russi. È l'Air policing della Nato, che l'Aeronautica militare italiana ha por ...Le previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che domani sarà una bella giornata in gran parte d’Italia, soprattutto al Centro e al Sud. Saranno nuvolosi la costa ...