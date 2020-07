Melania Trump, incendiata la strada della first lady in Slovenia (Di giovedì 9 luglio 2020) Brucia la statua di Melania Trump in Slovenia, ma ancora non si conoscono i responsabili che hanno appiccato l’incendio. Oscuri anche i motivi del gesto incendiata nella notte la statua della first lady, Melania Trump, in Slovenia. L’ex modella di origini slovene è stata celebrata dalla comunità con una monumento di legno vicino Sevnica. Ancora non sono stati identificati i colpevoli. Anche i motivi del gesto non sono ancora conosciuti. Il monumento celebrativo di Melania Trump ritraeva la first lady con la mano destra alzata e un lungo abito azzurro che indossava il giorno dell’insediamento di Donald ... Leggi su zon

