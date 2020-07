Melania Trump, in fiamme la sua statua di legno in Slovenia – FOTO (Di giovedì 9 luglio 2020) La famiglia Trump non sta di certo godendo del massimo dei consensi, e non solo negli Usa. In Slovenia, è stata incendiata la statua della first lady Melania Non è un periodo semplice per la famiglia Trump. Negli Usa, il presidente è ormai bersagliato da settimane, con i movimenti antirazzisti che continuano senza sosta. In … L'articolo Melania Trump, in fiamme la sua statua di legno in Slovenia – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

