Massimo Boldi ha lasciato la fidanzata: «Le auguro di trovare la persona giusta» (Di giovedì 9 luglio 2020) Da un anno Massimo Boldi aveva intrapreso una nuova relazione con una donna più giovane di lui di ben 34 anni. La storia d’amore tra l’attore e Irene Fornaciari, solo omonima della figlia di Zucchero, sembrava procedere a gonfie vele. Ad un certo punto l’artista aveva pensato anche ad un eventuale matrimonio, per poi cambiare totalmente idea. In questi ultimi giorni Massimo Boldi ha lasciato la fidanzata e ha deciso di spiegare il perché di questa difficile scelta durante una lunga intervista al settimanale Oggi. Dirsi addio, infatti, non è mai facile. Leggi anche –> Massimo Boldi difende Checco Zalone e rilancia: «Le mie figlie laureate non trovano lavoro» Massimo ... Leggi su urbanpost

