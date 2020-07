Marvel's Spider-Man e il sogno 60 fps su PS5 nel nuovo video di Digital Foundry (Di giovedì 9 luglio 2020) Si parla ovviamente con molta insistenza di next-gen e di ciò che potremmo aspettarci dalle prossime console tra promesse più o meno convincenti e standard annunciati che poi non si rivelano propriamente degli standard per tutti. Insomma, PS5 e Xbox Series X saranno sinonimo di 4K e 60 fps in combo? Molto probabilmente no e soprattutto il frame rate potrebbe essere il sacrificato eccellente. Purtroppo ci verrebbe da aggiungere.Secondo diversi indizi Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 dovrebbe girare a 30 fps. Un vero peccato considerando che le acrobazie e le evoluzioni dell'Uomo Ragno meriterebbero i tanto agognati 60 fps. Ma come sarebbe il primo Marvel's Spider-Man a 60 fps? Quale sarebbe l'impatto del sogno che molti giocatori PS5 e in generale next-gen sperano diventi ... Leggi su eurogamer

Nel momento in cui scriviamo sono oltre 200 i giochi PS4 in offerta, tra questi citiamo God of War a 14.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 19.99 euro, Assassin's Creed IV Black Flag a 5.99 euro, ...

PS5 e Xbox Series X: addio ai giochi a 30 fps? Digital Foundry immagina Spider-Man a 60fps

Prendendo spunto dall'analisi del trailer di annuncio di Marvel's Spider-Man Miles Morales, il team di Digital Foundry è intervenuto nella discussione della community sull'eventuale addio dei giochi a ...

