Martina Franca: morto il giornalista Paolo Aquaro Decesso nella notte (Di giovedì 9 luglio 2020) Paolo Aquaro (foto: fonte la rete) decano dei giornalisti di Martina Franca, è morto nella notte. Aveva 84 anni. Un infarto, causa del Decesso. Alla famiglia le nostre condoglianze. L'articolo Martina Franca: morto il giornalista Paolo Aquaro <span class="subtitle">Decesso nella notte</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca Visitalberobello - Dai coni illuminati alle farfalle nel barocco di Martina Franca Puglia In Quattrozampe nel Cuore organizza un 'Open Day' al canile di Martina Franca

Nel pomeriggio dell'11 luglio, presso il canile di Martina Franca, l'associazione fasanese permetterà le visite guidate all'interno del rifugio "La Quattrozampe nel Cuore di Fasano ha organizzato il I ...

Scienze della formazione, Domenico Simeone nuovo preside

Eletto dal Consiglio di Facoltà riunitosi mercoledì 8 luglio, Domenico Simeone è nato a Martina Franca nel 1963 e nel 1987 ha conseguito all’Università degli Studi di Padova la laurea in Psicologia, ...

