Martina Franca: morto il giornalista Paolo Aquaro Deceduto Franco Micoli, ex segretario locale Pci (Di giovedì 9 luglio 2020) Paolo Aqyaro, decano dei giornalisti di Martina Franca, è morto nella notte. Aveva 84 anni. Un infarto, causa del decesso. L'articolo Martina Franca: morto il giornalista Paolo Aquaro <span class="subtitle">Deceduto Franco Micoli, ex segretario locale Pci</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

AndreaMarano11 : RT @PBerizzi: Picchiare o molestare un anziano è una delle peggiori vigliaccate che si possano fare. Ma i bulli non guardano in faccia a ne… - mandobindo : RT @PBerizzi: Picchiare o molestare un anziano è una delle peggiori vigliaccate che si possano fare. Ma i bulli non guardano in faccia a ne… - RunPierwork13 : RT @PBerizzi: Picchiare o molestare un anziano è una delle peggiori vigliaccate che si possano fare. Ma i bulli non guardano in faccia a ne… - 3Figlio : RT @PBerizzi: Picchiare o molestare un anziano è una delle peggiori vigliaccate che si possano fare. Ma i bulli non guardano in faccia a ne… - elio33044815 : RT @PBerizzi: Picchiare o molestare un anziano è una delle peggiori vigliaccate che si possano fare. Ma i bulli non guardano in faccia a ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca "Dai coni illuminati alle farfalle nel barocco di Martina Franca" Noi Notizie Nel 2013 Paci era in lista con Rossella Martina

Il mondo cambia, ma la politica muta anche più velocemente. E a volte cresce. Così, mentre il centrodestra ancora discute sul vicesindaco, dagli archivi esce il passato elettorale di Barbara Paci. La ...

Carabinieri a cavallo a tutela del Parco del monte Conero

Sono cavalli specializzati nel percorrere piste anche dissestate, docili ma molto forti, ideali per i servizi di vigilanza lungo i sentieri del parco regionale del Conero. Il Reparto a cavallo della S ...

Il mondo cambia, ma la politica muta anche più velocemente. E a volte cresce. Così, mentre il centrodestra ancora discute sul vicesindaco, dagli archivi esce il passato elettorale di Barbara Paci. La ...Sono cavalli specializzati nel percorrere piste anche dissestate, docili ma molto forti, ideali per i servizi di vigilanza lungo i sentieri del parco regionale del Conero. Il Reparto a cavallo della S ...