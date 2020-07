Martin Scorsese | ecco di chi parlerà il nuovo documentario del regista (Di giovedì 9 luglio 2020) Il network americano Showtime ha annunciato una imminente collaborazione con il regista Martin Scorsese per realizzare un documentario su David Johansen, leader dei New York Dolls e amico di lunga data del premio Oscar. Martin Scorsese è pronto ad occuparsi della regia di un documentario dopo il bellissimo Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story … L'articolo Martin Scorsese ecco di chi parlerà il nuovo documentario del regista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il network americano Showtime ha annunciato una imminente collaborazione con il regista Martin Scorsese per realizzare un documentario su David Johansen, leader dei New York Dolls e amico di lunga dat ...