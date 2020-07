Marotta giura fedeltà all’Inter: “Nessun ritorno alla Juve, solo falsità” (Di giovedì 9 luglio 2020) L'Inter si prepara alla sfida contro l'Hellas Verona, ma non perde di vista il futuro. E' tempo di mercato e tocca al direttore tecnico Beppe Marotta fare il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “Il rimpianto per non aver sfruttato le frenate di Juventus e Lazio è tanto ma dobbiamo metterlo da parte e fare una prova di grande orgoglio per fare il massimo risultato. Per quanto riguarda la formazione, si tratta di un turnover fisiologico alla luce degli impegni ravvicinati. L’allenatore sceglie sempre la miglior formazione e si può essere determinanti anche dalla panchina. Di Lautaro abbiamo già parlanto anche troppo".caption id="attachment 652193" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionERIKSENIl dirigente commenta anche il caso Eriksen: “I ... Leggi su itasportpress

