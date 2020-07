Marina militare: Nave Alliance nell’Artico, al via campagna High North20 (Di giovedì 9 luglio 2020) Nave Alliance, l’unità polivalente di ricerca idro-oceanografica della Marina militare, ha lasciato il porto norvegese di Tromsø, ieri pomeriggio, dopo una breve sosta tecnica, per dirigere verso le aree di ricerca scientifica della campagna High North20, a Est dello stretto di Fram e a Nord delle isole Svalbard. Partita dall’Italia lo scorso 22 giugno la Nave, al comando del capitano di fregata Andrea Crucitti, dopo aver seguito un severo protocollo sanitario, ha navigato per 16 giorni attraversando lo stretto di Gibilterra, il canale della Manica e il circolo polare artico a 66°33′ N., per poi giungere a Tromsø, il porto più a settentrione della penisola scandinava e una delle città ... Leggi su meteoweb.eu

