Marco Vannini, l'audio della telefonata al 118 ripulito da un team Usa e premio Oscar: "Ecco cosa ha detto prima di morire" (Di giovedì 9 luglio 2020) Marco Vannini, l'audio della telefonata al 118 ripulito da un team Usa e premio Oscar L'audio con le parole pronunciate da Marco Vannini mentre stava per morire, registrate in sottofondo durante la chiamata di Federico Ciontoli al 118 quel 17 maggio 2015, è stato ripulito grazie a una nuova consulenza effettuata da un team di eccezione degli Stati Uniti. Tra gli esperti che hanno provato a fare chiarezza sulle parole incomprensibili del 21enne c'è anche il premio Oscar Lee Orloff. La trasmissione Chi l'ha Visto ha mostrato i risultati della perizia durante la puntata di ieri, 8 luglio.

