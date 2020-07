Marco Ballarini – Chi è il 2001 che ha debuttato con l’Udinese (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella partita contro la Spal vinta per 0-3, il tecnico dell’Udinese Gotti ha fatto esordire al 91′ il classe 2001 Marco Ballarini, subentrato a Fofana. Prima presenza in Serie A dunque per il giovane di Gorizia, centrocampista, che nelle giovanili viene spesso impiegato come esterno o addirittura terzino, date le sue capacità condizionali, e la sua proverbiale versatilità. Un ragazzo che sembra un predestinato che è molto stimato dalla dirigenza friulana. Marco Ballarini – Chi è il 2001 che ha debuttato con l’Udinese Giornal.it. Leggi su giornal

