Marche, nasce la “scuola di giornalismo e fotografia Jack London”. Il progetto di Ferracuti e Marrozzini per insegnare il mestiere di raccontare (Di giovedì 9 luglio 2020) Una scuola di giornalismo e fotografia che insegni prima di tutto il mestiere di raccontare. L’idea è dello scrittore Angelo Ferracuti e del fotografo Giovanni Marrozzini e il progetto, che si svolgerà nella cornice suggestiva del borgo medievale marchigiano Torre di Palme (Fermo), non a caso è intitolato all’ispiratore Jack London. Si tratta di un corso intensivo di due mesi (dal 12 ottobre al 12 dicembre, qui le informazioni), durante i quali gli allievi, spiega la presentazione, potranno acquisire una “formazione tecnica e culturale avanzata, in una logica interdisciplinare, per raccontare storie intrecciando parola e immagine“. E l’obiettivo è quello di inserirsi “nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Marche nasce Nelle Marche nasce Asso B&B Il Giornale del Metauro Brevettato il cantiere mobile che riduce le code in autostrada

Il nuovo episodio del videocast prodotto da TrasportoEuropa e Uomini e Trasporti affronta il caos autostradale che da settimane tormenta l’autotrasporto in Liguria e nelle Marche, con testimonianze de ...

Regione Marche celebra 50 anni, tra memoria e futuro

ANCONA - Sono trascorsi 50 anni da quando il popolo italiano elesse per la prima volta i Consigli delle Regioni a statuto ordinario e dal 6 luglio 1970, data di insediamento dell'Assemblea legislativa ...

