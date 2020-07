Marcello Cirillo e Stefania Orlando contro Magalli “E’ cattivo non spiritoso!” (Di giovedì 9 luglio 2020) I due colleghi Orlando e Cirillo parlano di Giancarlo Magalli dicendo che è cattivo e confermano le parole di Adriana Volpe, scopriamo cosa è successo Ha proseguito con la sua arringa il conduttore Marcello Cirillo che si è scagliato contro Giancarlo Magalli e ha risposto al post della Volpe. Cirillo ha dato ragione alla collega e ha confermato la sua versione dei fatti durante l’ospitata al digital space ViaRadio di RTL 102.5 di Francesco Fredella. Ma cosa è successo? Cirillo ha detto di aver sempre difeso Adriana Volpe quando Magalli ha ribadito che aveva trovato una scorciatoia per avere successo. Magalli aveva detto delle parole offensive nei ... Leggi su kontrokultura

MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - macriga3 : Faceva pompe a Costanzo che lo aveva piazzato lì. Evidentemente non conta più. - Notiziedi_it : Giancarlo Magalli non ci sta e controbatte ad Adriana Volpe: interviene anche Marcello Cirillo - CharlieWhateva3 : RT @ahoy_boy98: MARCELLO CIRILLO GFVIP 5 - MMastrantuono : Il grande errore di Giancarlo Magalli: avere dato spazio a Marcello Cirillo ( che chiama Magalli piccolo uomo) un p… -

Ma nell’invettiva del conduttore de I Fatti Vostri ce n’è per tutti, tanto è vero che è partito in un attacco anche contro Marcello Cirillo, come la Volpe ex collaboratore di Magalli nella storica ...Prosegue sempre più spedita la guerra a suon di commenti velenosi tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, anche se stavolta nel mucchio finiscono anche altri volti storici de I Fatti Vostri, come Paolo ...