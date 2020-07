Mara Venier a cena con la famiglia: “Sono uscita dopo mesi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Mara Venier aveva proprio bisogno di un momento di ricompensa per il palato e per il cuore, dopo gli imprevisti dei mesi scorsi. Prima la lunga quarantena, che ha costretto la conduttrice ad andare in onda da uno studio televisivo insolitamente vuoto con la sua Domenica In. Poche settimane fa la rovinosa caduta dalle scale con conseguente frattura, stampelle e immobilità forzata. Ora che le sue condizioni di salute migliorano, nonostante i dolorini residui, Mara Venier si è premiata con una cena al ristorante circondata dai suoi affetti. Mara Venier al ristorante con la famiglia “Stasera sono uscita dopo mesi perché prima la quarantena, poi la gamba rotta…”, ... Leggi su thesocialpost

